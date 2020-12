Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thomas Tuchel prêt à se relancer… au FC Barcelone ?

Publié le 25 décembre 2020 à 17h00 par T.M.

A 6 mois de la fin de son contrat, Thomas Tuchel aurait donc été remercié par le PSG. Alors que la question est désormais de savoir où rebondira l’Allemand, le FC Barcelone pourrait bien être une possibilité.

Ce mercredi, la nouvelle a eu l’effet d’une bombe. Le jour de Noël, Thomas Tuchel a reçu un bien mauvais cadeau puisqu’il aurait été licencié par le PSG, à 6 mois de la fin de son contrat. Si le club de la capitale n’a pas encore officialisé cela, cela serait comme ci et c’est Mauricio Pochettino qui devrait prendre place sur le banc du PSG. Depuis quelques mois, la situation était devenue insoutenable pour Tuchel, qui en aurait donc terminé avec son aventure dans la capitale. A 47 ans, le natif de Krumbach se retrouve désormais libre, mais il ne devrait pas le rester très longtemps. En effet, Thomas Tuchel pourrait avoir plusieurs belles propositions entre les mains dans les mois à venir.

Du PSG à Barcelone ?