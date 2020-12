Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Juve, Manchester United... L’heure du choix est arrivée pour Dybala !

Publié le 25 décembre 2020 à 16h30 par A.C.

En difficulté à la Juventus cette saison, Paulo Dybala est régulièrement annoncé sur le départ. A Turin on semble vouloir le prolonger, mais l’Argentin serait dans le viseur d’autres clubs, comme le PSG ou encore Manchester United.

Il semble loin le temps ou Paulo Dybala, élu meilleur joueur de Serie A la saison dernière, martyrisait les défenses adverses. Après une intersaison très compliqué, avec notamment le COVID-19 et une infection, le numéro 10 de la Juventus est méconnaissable. Déjà, Dybala a perdu sa place de titulaire, barré par la paire formée par Cristiano Ronaldo et Alvaro Morata. Son temps a drastiquement diminué par rapport à il y a quelques mois et en 13 rencontres toutes compétitions confondues, Dybala compte... deux buts. Peu, très peu pour un joueur de son niveau, considéré comme l’un des meilleurs au monde à son poste et emmené à devenir un pilier de la Juve des prochaines années.

C'est tendu entre la Juve et Dybala

Ces évènements ont eu un impact important sur sa prolongation de contrat. Voilà un an déjà que la Juventus clame haut et fort vouloir faire signer un nouveau contrat à Paulo Dybala. Mais pour l’instant, toujours rien. Pire, la presse italienne assure que les Bianconeri auraient tout simplement mit fin aux négociations avec l’entourage de l’attaquant... qui a lâché une petit e bombe en direct sur Sky Sport Italia . « Mon agent a été à Turin pendant longtemps et n’a pas été appelé » a lancé l’attaquant... qui a toutefois été rapidement repris de volée par son propre président, d’habitude assez discret dans les médias. « De ce que je sais, Paulo a reçu une offre qui le placerait parmi les vingt joueur les mieux payés d’Europe. Nous attendons sa réponse avec impatience » a lancé Andrea Agnelli. « Nous voulons tous qu'il fasse partie des cinq meilleurs joueurs d'Europe, il n'en fait pas encore partie et il en est conscient ». Il n’en fallait pas plus pour relancer les spéculations autour d’un départ prochain de Dybala.

Dybala échangé avec Icardi... ou avec Pogba ?