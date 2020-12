Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce nouveau signal lancé à Leonardo pour Dybala

Publié le 20 décembre 2020 à 1h45 par A.C.

Fabio Paratici, directeur sportif de la Juventus, s’est exprimé au sujet de la situation de Paulo Dybala.

Considéré comme l’un des piliers de la Juventus de ces dernières années, Paulo Dybala pourrait plier bagages. Son contrat se termine en juin 2022, mais il y aurait de la friture sur la ligne entre lui, son agent et la Juve. Cela a rapidement attiré l’attention des plus grands clubs d’Europe. Leonardo aimerait en effet attirer Dybala au Paris Saint-Germain, encore plus avec l’éventuel départ de Kylian Mbappé. Mais le PSG ne serait pas seul, puisque Dybala serait également pisté par Manchester United ou encore Tottenham.

« Chaque jour, des nouvelles rumeurs sortent, mais... »