Mercato - PSG : Buffon valide le grand choix d'Al-Khelaïfi avec Leonardo !

Publié le 19 décembre 2020 à 20h15 par La rédaction

En 2019, Nasser Al-Khelaïfi a décidé de rappeler Leonardo pour occuper le poste de directeur sportif du PSG. Un choix fort souligné par Gianluigi Buffon.

De retour au PSG depuis 2019 après des passages à Antalyaspor et à l'AC Milan, Leonardo est à l'origine de bon nombre des meilleures recrues du PSG depuis l'arrivée de QSI. Le directeur sportif brésilien a notamment réussi à attirer Thiago Motta, Marquinhos, Marco Verratti, Thiago Silva ou encore Zlatan Ibrahimovic, qui sont tous entrés dans l'histoire du PSG. Cette année encore, avec des moyens limités, Leonardo a agréablement surpris avec les arrivées de Moise Kean et Rafinha, qui se révèlent pour le moment comme de très bonnes recrues. S'il n'a pas été à l'origine du transfert de Gianluigi Buffon lors de l'été 2018, le directeur sportif brésilien a toutefois reçu un bel hommage de la part du portier italien.

« Avec l'arrivée de Leonardo, ce type de danger a disparu »