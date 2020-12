Foot - PSG

PSG : A peine arrivé, Rafinha fait déjà l'unanimité !

Publié le 6 décembre 2020 à 14h30 par La rédaction

Arrivé du FC Barcelone cet été, Rafinha s'est rapidement imposé comme une nouvelle belle trouvaille de la part de Leonardo, s'étant parfaitement acclimaté dans un effectif parisien où il fait déjà l'unanimité.

En difficulté en début de saison, Leonardo a été contraint de redoubler d'efforts pour apporter des renforts au PSG sur demande de Thomas Tuchel, dont la sortie dans les derniers jours du mercato avait fait largement polémique. Après s'être attaché les services d'Alessandro Florenzi en prêt quelques semaines plus tôt pour pallier le départ de Thomas Meunier, le directeur sportif brésilien a frappé un grand coup dans les derniers jours du marché des transferts en attirant Moise Kean en prêt en provenance d'Everton, ainsi que Danilo Pereira de Porto et enfin Rafinha, qui n'entrait pas dans les plans de Ronald Koeman au FC Barcelone. En fin de contrat en 2021, le meneur de jeu brésilien a été libéré de son contrat lors du dernier jour du mercato estival afin de pouvoir s'engager au PSG, où il a signé un contrat de 3 saisons. Quelques semaines plus tard, Rafinha semble déjà faire l'unanimité au PSG.

Rafinha met tout le monde dans sa poche