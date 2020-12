Foot - PSG

PSG - Malaise : La mise au point du père de Kylian Mbappé face aux critiques !

Publié le 6 décembre 2020 à 13h15 par La rédaction

Alors qu'il a inscrit son 100e but sous les couleurs du PSG ce samedi, Kylian Mbappé doit malgré tout faire face aux critiques ces dernières semaines, alors que le champion du monde français est un peu moins régulier. Des critiques qui ne le touchent toutefois pas selon son père.

Après trois matchs sans parvenir à trouver le chemin des filets, Kylian Mbappé a enfin pu fêter son 100e but sous les couleurs du PSG ce samedi à Montpellier, alors que l'attaquant de 21 ans a inscrit le 3e but parisien dans le temps additionnel sur une passe décisive de Layvin Kurzawa. Toutefois, malgré ce seuil historique atteint et une quatrième place dans la hiérarchie des meilleurs buteurs de l'histoire du PSG, Kylian Mbappé doit faire face aux critiques cette saison, alors qu'il n'a notamment plus inscrit le moindre but en Ligue des Champions depuis huit matchs. Une disette qui avait fait réagir Thomas Tuchel à l'heure des comptes avant le déplacement à Old Trafford pour affronter Manchester United : « C’est aussi une des raisons pour lesquelles nous n’avons que 6 points, a-t-il avancé. C’est trop long pour nous » . Toutefois, si Mbappé doit composer avec les critiques en attendant d'être de nouveau plus régulier, l'international français peut toujours compter sur le soutien de ses proches.

« Si on doit s’inquiéter sur des joueurs du calibre de Kylian Mbappé, on va s’inquiéter pour beaucoup de joueurs »