PSG : Thomas Tuchel précise ses plans avec Abdou Diallo !

Publié le 4 décembre 2020 à 19h40 par H.G.

Alors qu’Abdou Diallo a joué arrière gauche contre Manchester United mercredi, Thomas Tuchel a expliqué pourquoi il a décidé de positionner à ce poste celui qui évolue habituellement en défense centrale.