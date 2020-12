Foot - PSG

PSG : Pierre Ménès déclare sa flamme à Neymar !

Publié le 4 décembre 2020 à 3h15 par A.M.

Alors que Neymar a réalisé une très belle prestation contre Manchester United (3-1), Pierre Ménès s'enflamme pour le numéro 10 du PSG.

Mercredi soir, le Paris Saint-Germain jouait son avenir sur la scène européenne sur la pelouse d'Old Trafford. Et au terme d'une rencontre globalement maitrisée, le PSG a obtenu un excellent résultat qui lui permet d'avoir son destin en mains pour sa qualification en huitième de finale. Une victoire à laquelle Neymar a largement contribué. Auteur d'un doublé, le Brésilien a répété les efforts afin de permettre au PSG de s'imposer. Une prestation saluée par Pierre Ménès.

«Le Brésilien a totalement justifié son statut de star du foot»