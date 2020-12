Foot - PSG

PSG : En vrai patron, Neymar a recadré tout le monde à Paris !

Publié le 3 décembre 2020 à 13h30 par Arthur Montagne

Après la victoire contre Manchester United (3-1), Neymar s'est présenté devant les médias afin d'assumer ses responsabilités et tirer ses coéquipiers vers le haut. Le Brésilien se présente en patron du PSG.

Conscient du début de saison poussif du Paris Saint-Germain, et surtout du niveau des prestations de l'équipe, Neymar a décidé de prendre la parole au meilleur des moments, samedi soir après le match nul contre les Girondins de Bordeaux (2-2). « Oui, on connaît l’importance du match de mercredi. C’est décisif. Mercredi, on va essayer de faire le meilleur match possible. De bien jouer. Mais pour cela, on doit améliorer certains détails, jouer en équipe et mieux s’organiser. Sinon, ça va être très difficile », confiait-t-il samedi au micro de Canal+, alors que le PSG s'apprêtait à se rendre à Old Trafford pour y disputer une rencontre cruciale pour son avenir européen. Et de la parole aux actes, il n'y a qu'un pas. Neymar, qui a rappelé qu'il n'était « pas venu ici pour jouer la Ligue Europa », a livré une magnifique prestation, avec un doublé à la clé, pour venir à bout de Manchester United (3-1). Dans son sillage, ses coéquipiers l'ont suivi.

«Il fallait simplifier les choses, courir les uns pour les autres»

Après la rencontre, au micro de la chaîne portugaise Eleven Sports , Neymar est ainsi revenu sur sa sortie avec le match contre Bordeaux, rappelant qu'il voulait déclencher un électrochoc auprès de ses coéquipier : « Non, je ne me suis pas plaint d'un manque de mes coéquipiers. Les gens ont mal compris ce que j'ai voulu dire. On a toujours eu un bon état d'esprit entre nous. Mais sur le terrain il manquait quelque chose, il fallait simplifier les choses, courir les uns pour les autres, ajuster les détails, tactiquement, mentalement. De la camaraderie, il y en a toujours, tout le monde s'aime bien, il y a une bonne ambiance. C'est plus sur le terrain, aider plus ses coéquipiers, aider au marquage. C'est plus cela que j'ai voulu dire. Aujourd'hui on a démontré qu'on peut jouer à un meilleur niveau, en courant et en se battant ensemble. Et c'est sûr que de la qualité, on n'en manque pas ». Et le message a bien était reçu.

«Je me suis toujours senti leader»