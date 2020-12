Foot - PSG

PSG : Le message fracassant envoyé par Neymar !

Publié le 3 décembre 2020 à 11h45 par A.M.

Après la victoire contre Manchester United (3-1), Neymar s'est prononcé sur son rôle au PSG et évoque notamment son leadership au sein du club parisien.

Neymar prend ses responsabilités. Après avoir tiré la sonnette d'alarme au micro de Canal+, suite au match nul du PSG contre les Girondins de Bordeaux (2-2), le Brésilien a pris les choses en main. Conscient de la situation et de la portée de son message, le numéro 10 parisien avait interpellé ses coéquipiers à quelques jours du rencontre crucial contre Manchester United pour l'avenir européen du PSG. Et non seulement Neymar a été entendu par ses camarades, mais en plus, la star de la Seleçao a assumé son statut mercredi soir à Old Trafford. Auteur d'un doublé, Neymar a été l'un des artisans de la victoire parisienne (3-1). Et après la rencontre, il a adressé un message très clair sur son rôle au PSG.

«Je suis une figure du Paris Saint-Germain»