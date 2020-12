Foot - PSG

PSG - Clash : Ça chauffe entre Tuchel et Di Maria !

Publié le 2 décembre 2020 à 9h45 par A.M.

Frustré de son utilisation depuis son retour de suspension, Angel Di Maria n'aurait pas manqué de le faire savoir à Thomas Tuchel lors d'une réunion collective avec l'ensemble du groupe.

Suspendu quatre matches suite à son crachat en direction d'Alvaro Gonzalez lors du choc contre l'OM, Angel Di Maria avait célébré son retour en Ligue 1 par un doublé contre le Stade Rennais permettant au PSG de l'emporter facilement (3-0). L'Argentin avait alors pris les choses en main en l'absence de Neymar et Kylian Mbappé, mais depuis, son rendement est loin de répondre aux attentes. Ainsi, depuis la fin de la trêve internationale et son retour d'Amérique du Sud où il faisait son retour en sélection, le Fideo peine à retrouver son rythme. Remplacé à l'heure de jeu contre l'AS Monaco (2-3) puis le RB Leipzig (1-0), Angel Di Maria a démarré sur le banc face aux Girondins de Bordeaux (2-2). Une situation qui commencerait à l'agacer.

Le ton monte entre Tuchel et Di Maria