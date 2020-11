Foot - PSG

PSG - Malaise : Angel Di Maria commencerait à perdre patience !

Publié le 27 novembre 2020 à 6h15 par Th.B.

Thomas Tuchel compte énormément sur lui, mais ne cesse de le faire sortir en cours de match et surtout avant Kylian Mbappé et Neymar. Ce qui aurait le don d’agacer Angel Di Maria selon une source du PSG.

Avec Juan Bernat, il était celui qui avait disputé le plus de minutes au PSG la saison passée. En ce début d’exercice, avec les indisponibilités de Kylian Mbappé et de Neymar pour diverses raisons, Angel Di Maria a une nouvelle fois eu tout le loisir de s’affirmer. Néanmoins, ce ne serait pas suffisant pour El Fideo selon une source du vestiaire du PSG qui a profité de sa sortie houleuse face au RB Leipzig mardi soir afin de faire passer un message.

Di Maria ne comprendrait pas ses sorties récurrentes