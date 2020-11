Foot - PSG

PSG : Enfin le grand retour pour Mauro Icardi ?

Publié le 26 novembre 2020 à 21h50 par La rédaction

Samedi soir, le PSG recevra les Girondins de Bordeaux pour le compte de la 12ème journée de Ligue 1. Et Thomas Tuchel pourrait pouvoir compter sur Mauro Icardi qui revient de blessure.