Foot - PSG

PSG - Malaise : Pierre Ménès se lâche sur Thomas Tuchel !

Publié le 26 novembre 2020 à 3h15 par A.M.

Malgré la victoire du PSG contre le RB Leipzig (1-0), Pierre Ménès est très déçu de la prestation des joueurs parisiens et s'en prend à Thomas Tuchel.

« Je peux accepter les critiques. Vous devez aussi accepter que c'est comme ça. On peut jouer un meilleur match. On veut attaquer et toutes les choses, vous le savez bien, on l'a déjà fait. Mais peut-être que ce n'est pas possible. Peut-être que c'est possible et qu'il n'y a que moi qui ne peux pas le faire. Ok ». Après la victoire contre le RB Leipzig, Thomas Tuchel n'a pas manqué d'afficher sa lassitude face aux critiques. Il faut dire que malgré le succès contre le club allemand (1-0), l'entraîneur du PSG n'a pas manqué d'être critiqué, notamment concernant le fond de jeu de son équipe. Et Pierre Ménès en a rajouté une couche.

«Tuchel a décidé tout l’inverse avec une tactique de gagne-petit, pour ne pas dire de pleutre»