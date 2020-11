Foot - Ligue des Champions

Ligue des Champions : Le PSG assure le minimum syndical contre Leipzig

Publié le 24 novembre 2020 à 22h59 par B.C.

Baladé sur sa pelouse par Leipzig, le PSG a assuré l’essentiel en l’emportant 1 à 0 grâce à un but de Neymar sur penalty.