PSG : Jusqu'où ira le PSG en Ligue des Champions ?

Publié le 24 novembre 2020 à 20h01 par La rédaction mis à jour le 24 novembre 2020 à 21h41

Alors que le PSG reçoit Leipzig ce mardi soir au Parc des Princes, le club de la capitale n’a plus le droit à l’erreur après ses deux défaites dans son groupe. Mais selon vous, jusqu’où iront les hommes de Thomas Tuchel dans la compétition ?

Dans une saison marquée par la crise du Covid-19, le PSG est parvenu à réaliser l’une des plus grandes performances de son histoire. Dans un Final 8 inédit organisé par l’UEFA, les hommes de Thomas Tuchel sont parvenus à se hisser jusqu’en finale de la Ligue des champions, remportée par le Bayern Munich. Le PSG s’était au préalable débarrassé du Borussia Dortmund en février, puis de l’Atalanta et Leipzig durant l'été, avant de chuter contre le mastodonte allemand qui avait écrasé le FC Barcelone (8-2) quelques jours auparavant. Cette saison, le PSG compte bien poursuivre sur sa lancée, mais les débuts de cette nouvelle campagne européenne sont plus que compliqués.

Le PSG va-t-il enfin le faire ?

Surpris par Manchester United (1-2) à domicile en ouverture de la Ligue des Champions, le PSG s’était bien repris contre l’Istanbul Basaksehir (2-0) avant de chuter face à Leipzig (1-2) avant la trêve internationale. Le club de la capitale retrouvera l’écurie allemande au Parc des Princes ce mardi soir, et n’a plus le droit à l’erreur. Avec seulement 3 points au compteur avant la 4e journée de son groupe, le PSG doit l’emporter pour espérer atteindre les huitièmes de finale. Mais cette saison, Thomas Tuchel est particulièrement frappé par les blessures. Alors que les matches s’enchaînent dans cette saison au contexte particulier, le Paris Saint-Germain n’a jamais pu compter sur son équipe titulaire, et cela sera encore le cas face à Leipzig. Si Neymar et Kylian Mbappé seront bien présents, mais pas au meilleur de leur forme, tandis que Mauro Icardi ser absent, tout comme Presnel Kimpembe, suspendu. De son côté, Marco Verratti devrait débuter sur le banc, tout juste de retour de blessure. Dans une saison où tout semble ouvert, en témoignent les prestations irrégulières du Real Madrid, du FC Barcelone ou encore de Manchester City, le PSG doit donc vite se reprendre pour espérer, enfin, décrocher le Graal.



