PSG - Clash : Cette fois-ci, Tuchel craque totalement face aux critiques !

Publié le 25 novembre 2020 à 12h30 par Arthur Montagne

Lassé par les critiques à l'encontre de son équipe, Thomas Tuchel s'est lâché en conférence de presse après la victoire du PSG contre le RB Leipzig (1-0). Le technicien allemand s'en est pris aux journalistes qui l'ont interrogé sur le contenu du match et la prestation de ses joueurs.

Contre le RB Leipzig mardi soir, le PSG disputait un match couperet avec l'interdiction de perdre sous peine de compromettre son avenir européen. Et c'est chose faite puisque les Parisiens se sont imposés grâce à un penalty obtenu par Angel Di Maria et transformé par Neymar. Malgré tout, le contenu du match laissait encore à désirer, les joueurs de Thomas Tuchel ayant subi durant quasiment l'intégralité de la rencontre comme en témoignent les 37,2% de possession de balle à la mi-temps, plus faible total du PSG depuis trois ans. Un constat qui est récurrent depuis plusieurs semaines désormais, mais à chaque fois qu'il est interrogé sur le fond de jeu proposé par son équipe, Thomas Tuchel rappelle que le contexte est clairement défavorable et que son effectif a été décimé par les blessures ce qui créé des déséquilibres au niveau de la préparation physique de ses joueurs. Cependant, après la victoire contre le RB Leipzig, l'Allemand a cette fois-ci perdu ses nerfs.

«Posez la question au vestiaire si vous avez les couilles de le faire»

En effet, en conférence de presse, Thomas Tuchel a été invité à répondre à une question concernant la fébrilité du PSG. Et cela ne lui a clairement pas plu. « On manque seulement de rythme. Vous savez bien avec quelle défense on a joué il y a deux mois au Portugal : avez-vous vu un seul joueur des quatre de derrière aujourd'hui ? J'ai l'impression que vous demandez toujours la même chose, que c'est toujours la même question. Posez la question au vestiaire si vous avez les couilles de le faire. Parce que les joueurs sont morts. Morts ! Morts ! Ils ont tout donné, avec leur cœur ! Je suis fatigué de répondre aux questions sur vos attentes. Si vous avez le courage, vous pouvez poser cette question au vestiaire. Vous allez y trouver des joueurs qui sont morts et qui ont tout donné ! », lâche-t-il devant les médias.

