Foot - PSG

PSG/Leipzig : Les notes des Parisiens !

Publié le 24 novembre 2020 à 23h15 par La rédaction

Vous avez manqué la victoire du PSG face à Leipzig ce mardi en Ligue des Champions (1-0) ? La rédaction du 10 Sport vous propose un compte-rendu détaillé de la prestation des Parisiens !

Keylor Navas (5) : Malgré les nombreuses actions dangereuses de Leipzig, Keylor Navas n’a jamais été réellement mis à contribution. N’ayant eu à se mettre à en action qu’à de rares occasions, le Costaricien a toutefois fait les arrêts nécessaires pour permettre à son équipe de s’imposer ce soir.



Mitchel Bakker (3) : Pour sa première titularisation en Ligue des Champions, le Néerlandais est totalement passé à côté de sa rencontre. Inexistant offensivement, Bakker n’a même pas assuré l’essentiel défensivement, étant trop souvent en retard dans les duels ou pris dans son dos par son adversaire direct.



Abdou Diallo (4,5) : Pointé du doigt lors de ses dernières sorties avec le PSG, Diallo était scruté de très près pour ce rendez-vous. Si l’ancien de Dortmund n’a pas été transcendant, il a tout de même été solide dans la plupart des duels. Les biens faits de son repositionnement dans l’axe gauche de la défense ?



Marquinhos (5) : Enfin en défense centrale, Marquinhos a montré que cela était bien son meilleur poste. Dominé tout au long de la rencontre, le PSG a pu compter sur son capitaine, très solide, qui a multiplié les interventions face aux attaquants de Leipzig pour garder sa cage inviolée.



Alessandro Florenzi (4) : Beaucoup plus mis à contribution défensivement qu’offensivement, ce qui son point fort, l’Italien n’a rien lâché dans les duels. Malgré tout, cela a été compliqué pour le latéral du PSG, qui a été mis en difficulté dans son couloir.



Leandro Paredes (3) : Aligné dans un milieu de terrain qui a été sous l’eau tout au long de la rencontre, Paredes a été aux abonnés absents tout au long de la rencontre. Comme ses compères de l’entrejeu, l’Argentin a été totalement dominé par Nkunku et Haidara. Et même quand il s’agissait de relancer ou de mettre de l’intensité dans le pressing, qui sont pourtant ses qualités, Paredes n’a pas répondu présent.



Danilo Pereira (4,5) : Repositionné lui aussi à son vrai poste en tant que sentinelle, Danilo Pereira a subi de plein fouet les vagues allemandes. En grande difficulté comme tout le milieu de terrain du PSG, le Portugais a tout de même réalisé quelques interventions salvatrices, montrant ainsi un meilleur visage qu’en défense centrale.



Ander Herrera (4) : Alors que le PSG a été dominé tout au long de la rencontre, Ander Herrera a été l’un des rares joueurs à faire les efforts dans le pressing. Intéressant dans son apport défensif en première mi-temps, l’Espagnol a toutefois été beaucoup plus discret au retour des vestiaires. Remplacé par Marco Verratti (83ème).



Neymar (5,5) : Buteur sur penalty (11ème), Neymar a offert la victoire au PSG ce soir. Pour ce qui est du reste de la rencontre du Brésilien, elle a été bien compliquée. Esseulé sur le front de l’attaque, le Brésilien a souvent tenté de faire la différence tout seul. Il s’est alors heurté aux défenseurs allemands, prenant d’ailleurs de nombreux coups. Remplacé par Pablo Sarabia (90ème).



Angel Di Maria (4) : Dans le trio offensif du PSG, Angel Di Maria a été celui qui a été le plus discret. A l’origine de quelques contre-attaques, l’Argentin a toutefois fait trop peu de différences, comme il sait pourtant très bien le faire dans les grands rendez-vous. Remplacé par Rafinha (64ème).



Kylian Mbappé (4,5) : Tentant à quelques reprises de prendre la défense de Leipzig de vitesse, Mbappé a bien été marqué par Konaté et Upamecano. Ce soir, le Français n’a donc rien pu faire, étant lui aussi trop esseulé en attaque. Remplacé par Moise Kean (90ème).