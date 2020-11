Foot - PSG

PSG - Malaise : L'énorme coup de gueule de Thomas Tuchel !

Publié le 25 novembre 2020 à 8h15 par A.M. mis à jour le 25 novembre 2020 à 9h00

Malgré la victoire du PSG contre le RB Leipzig (1-0), Thomas Tuchel est apparu fou de rage en conférence de presse se montrant exaspéré par les questions des journalistes.

C'était un match plus qu'important. Mardi soir, contre le RB Leipzig, le PSG n'avait pas le droit à l'erreur afin de ne voir son parcours européen s'arrêter prématurément. Et au terme d'un match très peu maitrisé et durant lequel ils ont subi les assauts allemands, les Parisiens se sont toutefois imposés grâce à un penalty de Neymar en début de match (1-0). Toutefois, le contenu de la prestation des joueurs de la capitale a de nouveau été décevant, ce que les journalistes n'ont pas manqué de faire savoir à Thomas Tuchel en conférence de presse. Des interrogations qui ont eu le don de rendre fou le technicien allemand qui s'agace des attentes à l'égard du PSG compte tenu du contexte.

«Si vous avez les couilles de faire ça, allez dans le vestiaire et dites-le-leur»