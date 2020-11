Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La succession de Tuchel déjà étudiée par Leonardo ? La réponse !

Publié le 24 novembre 2020 à 19h15 par T.M.

Récemment, Leonardo expliquait qu’il n’avait jamais contacté personne pour remplacer Thomas Tuchel sur le banc du PSG. Faut-il vraiment y croire ? Pas forcément…

Depuis son retour au PSG en tant que directeur sportif, Leonardo semble s’activer pour remplacer Thomas Tuchel, un entraîneur qu’il n’a pas nommé. Le nom de Massimiliano Allegri, très apprécia par le Brésilien, revient d'ailleurs souvent aux abords du Parc des Princes. Un désir qui pourrait enfin être assouvi en fin de saison puisque le contrat de l’Allemand expirera. D’ailleurs, la succession de Tuchel fait de plus en plus parler. Toutefois, dernièrement, Leonardo avait tenu à être clair à ce sujet, assurant : « On a jamais pensé de changer Tuchel, on a jamais appelé personne. Après, il y a des gens qui parlent, beaucoup de personne veulent venir, mais le club n'a jamais mis sur la table un autre entraîneur pour remplacer Tuchel ».

Des contacts en coulisse ?