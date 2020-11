Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Daniel Riolo prend fermement position sur l'avenir de Neymar !

Publié le 24 novembre 2020 à 18h45 par La rédaction

Star absolue du PSG, Neymar possède tout de même des détracteurs. Alors que le Brésilien serait en discussions pour prolonger son contrat dans la capitale, Daniel Riolo l’a vivement critiqué, s’appuyant notamment sur son entrée à Monaco.

Au PSG, on se demande qui faut-il bien renouveler entre Neymar et Kylian Mbappé. Si le Français semble se rapprocher du Real Madrid, qui en a fait sa priorité, le Brésilien lui, semblerait déterminé à prolonger dans la capitale. Sorti blessé en Ligue des champions, sur la pelouse de Basaksehir, Neymar a fait son retour en Ligue 1 vendredi à, où les Parisiens se sont inclinés (3-2). Une prestation décevante pour beaucoup, particulièrement aux yeux de Daniel Riolo. Dans l’ After Foot , le chroniqueur de RMC a passé ses nerfs sur la star brésilienne du PSG fustigeant son état d'esprit et remettant en cause l'intérêt de le prolonger.

« On ne prolonge pas un mec qui ne veux pas être prolongé »