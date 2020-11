Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les jours de Tuchel sont comptés !

Publié le 24 novembre 2020 à 16h15 par Th.B.

Thomas Tuchel se trouve dans une situation plus que délicate au PSG. En cas de défaite ce mardi soir face au RB Leipzig, le sort en serait jeté pour la suite de son expérience parisienne selon la presse anglaise. Explications.

Et si le RB Leipzig était la carte de la dernière chance pour Thomas Tuchel ? Grâce à la défaite de Manchester United face à l’Istanbul Basaksehir, tout est encore possible pour le PSG malgré ses 2 défaites lors des 3 premières rencontres de Ligue des champions. Néanmoins, Thomas Tuchel et ses hommes ne sont pas en positon idéale. Ce mardi soir, la réception du RB Leipzig s’annonce plus que primordiale et un résultat négatif pourrait bien sceller l’avenir de l’entraîneur allemand lié au PSG jusqu’à la fin de la saison.

Tuchel aurait 8 jours pour inverser la tendance !