Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coup de tonnerre à 50M€ pour QSI ?

Publié le 24 novembre 2020 à 13h30 par Arthur Montagne

Ce mardi soir, le PSG joue gros face au RB Leipzig en Ligue des Champions. L'avenir européen du club de la capitale en dépend. Mais les enjeux financiers sont également énormes. Explications.

Après un début de saison poussif, le Paris Saint-Germain a connu une phase aller de phase de groupes de Ligue des Champions très compliquées. Vainqueurs à Istanbul (0-2), les Parisiens se sont inclinés contre les deux autres grosses équipes de la poule à savoir Manchester United (1-2) et le RB Leipzig (1-2). Avec trois points au compteur, le PSG n'est que troisième de son groupe derrière les Anglais et les Allemands qui possèdent tous les deux six points. Par conséquent, tout est possible, mais le club de la capitale n'a plus le droit à l'erreur et devra absolument s'imposer contre Leipzig ce mardi soir au Parc des Princes afin de conserver ses chances de qualifications pour les huitièmes de finale. Un enjeu sportif donc, mais également économique.

Une élimination en phase de groupes de la C1 pourrait faire perdre gros au PSG