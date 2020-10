Foot - PSG

PSG/Manchester United : Les notes des Parisiens !

Publié le 20 octobre 2020 à 23h30 par Arthur Montagne mis à jour le 20 octobre 2020 à 23h33

Vous avez manqué la défaite du PSG face à Manchester United ce mardi la Ligue des Champions (1-2) ? La rédaction du 10 Sport vous propose un compte-rendu détaillé de la prestation des Parisiens !

Keylor Navas (7,5) : Une soirée très frustrante pour le Costaricien qui a une nouvelle fois été très bon. Il commence par arrêter le penalty de Bruno Fernandes... avant qu'il ne soit finalement à retirer. Il enchaine une très belle parade sur une frappe de Bruno Fernandes (39e) et deux arrêts décisifs face à Marcus Rashford en seconde période avant de s'incliner sur une frappe croisée imparable de l'international anglais (86e). Keylor Navas n'a rien à se reprocher ce soir.



Alessandro Florenzi (4) : Très en vue depuis son arrivée au PSG, l'international italien aura livré sa prestation la moins aboutie de son début d'aventure parisienne. Avec moins de liberté offensive, il n'a pas pu apporter sa qualité de centre comme il l'avait fait jusque-là. Défensivement, il n'a pas non plus été impérial bien que la plupart des offensives mancuniennes passaient de l'autre côté. Remplacé par Colin Dagba (non noté) à la 78e minute.



Abdou Diallo (6) : Match extrêmement paradoxal pour l'ancien défenseur du Borussia Dortmund. Titulaire en l'absence de Marquinhos, Abdou Diallo a réalisé une première période plus que compliquée. Régulièrement dépassé, il provoque notamment un penalty (20e) avant de réaliser une jolie intervention sur Rashford (42e) qui ne sauve toutefois pas son bilan. Malgré tout, il est revenu avec de bien meilleures intentions en seconde période. Toujours bien placé et solide dans les duels, il intercepte une passe de Bruno Fernandes (80e) qu'Anthony Martial attendait seul face au but avant une nouvelle intervention réussie face à l'attaquant français qui arrivait lancé (83e).



Presnel Kimpembe (5) : Auteur d'un excellent début de saison, le capitaine du PSG en l'absence de Marquinhos a été plus en difficulté face à la vivacité d'Anthony Martial et de Marcus Rashford. Auteur d'interventions moins fermes, le Champion du monde aurait pu mettre son équipe en danger et a livré une prestation en deçà des récentes bien qu'il n'ait pas été aidé par le manque d'intensité global du PSG qui a créé un déséquilibre qui a mis les Parisiens en danger. A son crédit, des relances assez tranchantes.



Layvin Kurzawa (6) : Suspendu en Ligue 1, l'ancien Monégasque faisait son retour dans le onze de départ du PSG et s'est rapidement procuré une grosse occasion (13e). Actif et disponible offensivement sans toutefois faire de différence, il a aussi perdu plusieurs ballons. Kurzawa touche la barre sur un centre-tir (54e) et a multiplié les appels offensifs sans être décisif dans le dernier geste. Défensivement, il a été plutôt inspiré malgré l'absence de soutien de Kylian Mbappé dans ce domaine. Remplacé par Mitchel Bakker (non noté) en fin de match.



Danilo Pereira (5) : Titularisé pour la première fois depuis son arrivée au PSG, le Portugais été aligné dans sa position de prédilection en sentinelle en première période, puis dans un milieu à deux. Auteur d'une première période poussive durant laquelle il a cherché ses marques, ce qui semble normal, Danilo Pereira s'est distingué en seconde période par une superbe intervention sur Rashford qui filait au but (58e). Il a également apporté sa taille sur les seconds ballons aériens sur les dégagement de la défense adverses. En revanche, probablement à court de rythme, il n'est pas exempt de tout reproche sur le but de Marcus Rashford qui se retourne bien trop facilement pour tromper Keylor Navas (86e).



Ander Herrera (4,5) : Face à son ancien club, l'Espagnol n'aura pas brillé. Toujours très généreux dans les efforts et disponible en phase de possession, Herrera n'a toutefois pas pesé sur le jeu bien qu'il ait été plus en vue en seconde période quand le PSG est repassé dans un système à deux milieux. Remplacé par Rafinha (non noté) à la 78e minute.



Idrissa Gueye (3) : L'international sénégalais a semblé perdu sur la pelouse du Parc des Princes. Il a beaucoup couru dans le vide défensivement sans se montrer utile offensivement. Une prestation très décevante qui a poussé Thomas Tuchel à le remplacer dès la mi-temps par Moise Kean (4) qui a apporté un peu plus de danger en permettant notamment à Neymar et Kylian Mbappé d'avoir plus de liberté, sans pour autant se montrer décisif.



Neymar (5) : Très en vue en début de match, le Brésilien a donné le tournis aux défenseurs mancuniens sans pour autant se montrer décisifs. L'ancien joueur du Barça a été le Parisien le plus dangereux offensivement en tentant constamment de créer le déséquilibre. Auteur du corner qui amène le CSC d'Anthony Martial, Neymar a également été l'auteur d'une grosse frappe repoussée par David De Dea (82e). Pas suffisant pour permettre au PSG de s'imposer.



Kylian Mbappé (3,5) : Encore une fois très attendu, l'international français a une nouvelle fois déçu en Ligue des Champions. S'il réalise une superbe centre pour Kurzawa qui bute du De Gea (13e) et une action exceptionnelle dans la surface de réparation ponctuée d'une frappe enroulée sortie par David De Gea en début de seconde période, Kylian Mbappé a trop voulu faire la différence tout seul en tentant l'exploit individuel. Maladroit dans le dernier geste, le Champion du monde s'est également montré nonchalant dans son repli défensif et dans son repositionnement comme en témoigne son hors-jeu très évitable lors de la dernière action du match sur un long ballon venu de la défense.



Angel Di Maria (4) : Alors qu'il continue de purger sa suspension en Ligue 1, le Fideo retrouvait sa place de titulaire sans briller. Malgré une très belle frappe enroulée repoussée par David De Gea (12e) et une belle ouverture pour Kylian Mbappé qui bute sur la défense mancunienne (56e), l'Argentin a été très discret, ne trouvant jamais la solution offensivement et n'apportant pas assez de soutien à ses coéquipiers sur le plan défensif. Remplacé par Pablo Sarabia (non noté) à la 86e minute.