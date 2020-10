Foot - PSG

PSG : Le PSG impliqué dans un projet colossal à 5 milliards d'euros !

Publié le 20 octobre 2020 à 20h30 par Arthur Montagne

Alors que le Ligue des Champions reprend ses droits ce mardi, avec notamment le match opposant le PSG à Manchester United, en coulisse, un projet faramineux serait en train d'être créé par la FIFA sur la base d'une ligue fermée baptisée Premier League européenne.

C'est un débat qui revient régulièrement sur le devant de la scène, la création du super ligue européenne fermée entre les meilleurs clubs du continent, en s'inspirant du format mise en place en NBA. Si un tel projet voyait le jour, cela signifierait la fin de la Ligue des Champions telle que nous la connaissons. Mais alors que jusque-là, c'était l'UEFA qui semblait en discussions avec les cadors des cinq grands championnats, la FIFA pourrait bien prendre les choses en main. En effet, selon les informations de Sky Sports , c'est bien l'instance du football international qui soutient un projet de création de Premier League européenne visant à remplacer la Ligue Champions qui est organisée par... l'UEFA. La banque américaine JP Morgan aurait même été sollicitée pour rassembler 6 milliards de dollars, soit environ 5 milliards d'euros pour lancer ce projet qui pourrait voir le jour dès 2022.

Une Premier League européenne en création ?

Le format présentait par Sky Sports pour cette compétition n'a rien de révolutionnaire par rapport à ceux déjà évoqués par le passé pour la création d'une ligue fermée à l'exception du nombre de participants. En effet, cette Premier League européenne réunirait 16 ou 18 clubs venant d'Angleterre, France, Allemagne, Italie et Espagne. Une douzaine d'entre eux seraient déjà en discussion avec la FIFA et bien évidemment le PSG aurait été sondé. Outre-Manche, il faudrait choisir cinq clubs parmi les deux Manchester, Liverpool, Arsenal, Chelsea et Tottenham, tandis qu'en Espagne, le Real Madrid et le FC Barcelone sont cités, sans grande surprise. Le club merengue serait même l'un des clubs les plus actifs à la création de cette Ligue. Enfin, le Bayern Munich et la Juventus auraient également été approchés. Le format se baserait en deux temps, avec d'abord un championnat qui verrait s'affronter chaque équipe en match aller/retour puis un tournoi à élimination directe, à l'image du Final 8 qui s'est déroulé à Lisbonne cet été. Au total, chaque équipe disputerait donc plus de 30 rencontres par saison avec à la clé, un gain énorme par les participants et bien évidement le vainqueur.

Javier Tebas et les dirigeants français n'y croient pas