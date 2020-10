Foot - PSG

PSG : Quand Kylian Mbappé s’enflamme pour Marcus Rashford

Publié le 19 octobre 2020 à 18h55 par La rédaction mis à jour le 19 octobre 2020 à 18h57

Kylian Mbappé va de nouveau se mesurer à Marcus Rashford qu’il considère comme une véritable pépite du football anglais mardi soir en marge du match PSG - Manchester United. L’occasion pour dresser un portrait flatteur de l’Anglais