Foot - PSG

PSG : Avant Manchester United, l’hécatombe se poursuit pour Thomas Tuchel !

Publié le 18 octobre 2020 à 14h30 par Hadrien Grenier

Alors que le PSG fera son grand retour en Ligue des Champions ce mardi face à Manchester United, Thomas Tuchel doit une nouvelle fois composer avec un effectif amoindri par les blessures.

Sept mois après, l’hymne de la Ligue des Champions retentira de nouveau au Parc des Princes. Comme lors de la qualification face au Borussia Dortmund (2-1) en mars dernier, l’enceinte de la Porte d’Auteuil sera vide, la faute aux normes sanitaires en vigueur en Ile de France visant à luter contre la propagation de la pandémie de Covid-19, et notamment au couvre-feu qui interdit tout déplacement après 21h hors motif spécifique. C’est donc dans un contexte atypique que le PSG fera son grand retour en Ligue des Champions ce mardi face à un adversaire qui est un douloureux souvenir pour bon nombre de supporters. En effet, Manchester United avait réussi à se qualifier face aux Parisiens en mars 2019 sur le score de 3-1, remontant ainsi une défaite 2-0 au match aller à Old Trafford. Un esprit de revanche habitera donc les hommes de Thomas Tuchel, qui devront confirmer après leur beau parcours lors du Final 8 en août dernier, où ils sont tombés face au Bayern Munich en finale (1-0). Seulement voilà, rien n’est jamais simple au PSG, et cette fois encore, le club de la capitale va devoir composer avec de nombreux forfaits pour cette rencontre.

Une cascade d’absences…

Si Thomas Tuchel a confirmé ce vendredi que Neymar sera bel et bien de la partie, son absence face à Nîmes (4-0) ayant seulement eu pour but de le faire souffler, il n’en sera pas de même pour Marco Verratti et Leonardo Paredes. Le milieu italien, sauf retournement de situation, devrait être forfait pour cette rencontre d’après Le Parisien à cause d’une blessure à la cuisse contractée avec la sélection italienne. Il en va de même pour Leandro Paredes, sorti au bout de dix minutes face à Nîmes après avoir été touché aux ischio-jambiers. Ces deux forfaits viennent s’ajouter à ceux de Juan Bernat, victime d’une rupture des ligaments croisés le 16 septembre dernier contre Metz, de Mauro Icardi, touché au ligament interne d’un genou sans gravité selon les mots de Thomas Tuchel, et de Thilo Kehrer. Enfin, au rayon des mauvaises nouvelles, L’Equipe annonce ce dimanche que Mitchel Bakker pourrait lui-aussi être absent pour ce grand rendez-vous face à Manchester United, sans préciser la nature de sa blessure. Dans ce cas, le latéral gauche de 20 ans qui montait en puissance récemment serait remplacé par Layvin Kurzawa, qui continue à purger sa suspension en Ligue 1, mais qui est disponible pour la Ligue des Champions.

… mais certains retours pourraient intervenir !