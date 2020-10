Foot - PSG

PSG - Malaise : Ce constat inquiétant sur Kylian Mbappé...

Publié le 18 octobre 2020 à 9h15 par A.M. mis à jour le 18 octobre 2020 à 9h19

Alors que le PSG s'apprête à enchaîner une série de matches rapprochés, l'état physique de Kylian Mbappé inquiète, lui qui répète les efforts ces dernières semaines.

La saison est bel et bien lancée et le Paris Saint-Germain s'apprête à retrouver des cadences infernales. En effet, avec le retour de la Ligue des Champions, le club de la capitale va de nouveau enchaîner les matches tous les trois jours et un joueur est au cœur de toutes les préoccupations : Kylian Mbappé. Titularisé à Nîmes vendredi soir seulement 48 heures après avoir disputé une rencontre avec l'équipe de France en Croatie, l'attaquant du PSG a réalisé un doublé lors de la victoire de son équipe (4-1), mais l'enchaînement des matches pourrait lui être préjudiciable.

«Les joueurs les plus sujets aux blessures musculaires sont souvent les sprinteurs»