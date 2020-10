Foot - PSG

PSG - Malaise : Thomas Tuchel justifie un choix très fort avec Neymar !

Publié le 18 octobre 2020 à 3h45 par A.M.

Vendredi soir pour le déplacement à Nîmes, Thomas Tuchel a décidé d'aligner Kylian Mbappé, mais pas Neymar. Un choix que l'entraîneur du PSG justifie.

Quelques heures après une trêve internationale éprouvante, le Paris Saint-Germain était déjà de retour à la compétition avec un déplacement à Nîmes vendredi soir. Un casse-tête pour Thomas Tuchel qui a dû jongler entre les blessures, les suspensions et donc les joueurs qui ont joué avec leur sélection nationale, afin d'aligner son onze de départ. C'est ainsi que l'entraîneur du PSG a décidé de faire débuter Kylian Mbappé, qui avait joué 48 heures plutôt en Croatie avec les Bleus, et de laisser Neymar au repos.

Tuchel justifie d'avoir laissé au repos Neymar