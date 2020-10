Foot - PSG

PSG : Cet ancien joueur du Barça rend hommage à Thomas Tuchel !

Publié le 17 octobre 2020 à 13h45 par La rédaction

Ancien joueur de Thomas Tuchel au Borussia Dortmund, Marc Bartra garde de très bons souvenirs de son passage dans la Ruhr, mais aussi de l'actuel entraîneur du PSG.

Arrivé au PSG lors de l'été 2018 pour succéder à Unai Emery, Thomas Tuchel est en fin de contrat au PSG l'été prochain, et arrive probablement à la fin de son aventure dans la capitale parisienne. S'il a maintenu l'hégémonie du PSG en Ligue 1 et est passé tout proche de décrocher la Ligue des Champions cet été, le technicien allemand ne fait toujours pas l'unanimité au sein du PSG. Sa relation avec Leonardo notamment poserait problème, alors que les deux hommes forts du PSG ont créé la polémique il y a quelques semaines, à quelques jours de la fin du mercato estival. Alors qu'il ne sera sensiblement pas prolongé l'été prochain, Thomas Tuchel a reçu le soutien d'un de ses anciens joueurs au Borussia Dortmund, où il était entraîneur entre 2015 et 2017.

« C’est l’un des meilleurs entraîneurs d’Europe »