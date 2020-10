Foot - PSG

PSG : Mbappé, Di Maria, Neymar… Icardi s'enflamme pour les «Quatre Fantastiques» !

Publié le 17 octobre 2020 à 0h45 par D.M.

Mauro Icardi s'est exprimé sur sa relation avec Neymar, Angel Di Maria et Kylian Mbappé, ses coéquipiers au PSG. L’attaquant argentin a également évoqué l’ambiance au sein du groupe parisien.

Ils sont surnommés « les Quatre Fantastiques ». Neymar, Angel Di Maria, Kylian Mbappé, Mauro Icardi, courtisés par les plus grands clubs européens, font, pour l’instant, le bonheur du PSG. La saison dernière, les quatre attaquants ont inscrit 51 buts en Ligue 1 et ont d’ores et déjà trouvé le chemin des filets lors de ce nouvel exercice. Recruté définitivement par le PSG durant l’été, Mauro Icardi a évoqué sa relation avec Neymar, Di Maria et Mbappé, mais aussi, plus généralement, la bonne ambiance au sein du groupe parisien.

« C’est un plaisir et un honneur de jouer avec eux »