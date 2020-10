Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Mbappé discuterait avec deux cadors européens !

Publié le 16 octobre 2020 à 21h45 par Th.B.

Kylian Mbappé semble déterminé à quitter le PSG à la fin de la saison. Pour ce faire, la pépite parisienne aurait déjà rencontré deux cadors européens.

Et si c’était la dernière saison de Kylian Mbappé au PSG ? Sous contrat jusqu’en juin 2022, le champion du monde tricolore aurait pris la décision de ne pas prolonger son bail et de quitter le club de la capitale à l’issue de la saison en cours. Selon The Times , ce serait du moins la volonté communiquée par le principal intéressé aux dirigeants du PSG. Alors une véritable batailles aux enchères devrait avoir lieu à l’approche du mercato estival au vu des multiples intérêts que Mbappé susciterait en coulisse. Mais avant de penser à un éventuel accord avec le PSG sur l’indemnité du transfert, les clubs en question sont obligés de trouver un terrain d’entente avec le clan Mbappé. Et contrairement à ce que l’on pourrait croire, le Real Madrid rêvant de l’attaquant du PSG, ce ne serait pas avec la Casa Blanca que Kylian Mbappé aurait discuté.

Des entrevues avec le Barça et Manchester United ?