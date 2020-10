Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Faut-il absolument prolonger Florian Thauvin ?

Publié le 16 octobre 2020 à 8h00 par La rédaction

En fin de contrat dans un an, Florian Thauvin n'a toujours pas prolongé son bail, et le temps presse. A partir du 1er janvier, le Champion du monde sera libre de négocier avec le club de son choix en vue d'un départ pour la saison prochaine. Mais l'OM doit-il absolument le conserver ?

C'est probablement le prochain gros dossier que va devoir gérer Pablo Longoria. En effet, après avoir réussi un mercato globalement satisfaisant compte tenu des finances de l'OM, le dirigeant espagnol est attendu au tournant concernant les joueurs dont le contrat prend fin en juin prochain. Et s'ils sont nombreux dans cette situation, c'est bien évidemment le cas de Florian Thauvin qui retient l'attention. Et pour cause, si le Champion du monde venait à partir libre, ce serait un énorme manque à gagner pour le club phocéen compte tenu de la valeur marchande du joueur. Mais la menace existe bel et bien comme l'expliquait le principal concerné dans les colonnes de L'Equipe . « Si j'envisage un départ libre ? Bien évidemment. Je n'ai pas d'autre choix que d'y penser », avouait Florian Thauvin. Par conséquent, l'OM doit-il tout faire pour le conserver ?

Le casse-tête Thauvin