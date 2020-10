Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La pression monte autour de Florian Thauvin !

Publié le 14 octobre 2020 à 18h30 par A.C.

L’avenir de Florian Thauvin, dont le contrat avec l’Olympique de Marseille se termine en juin prochain, pourrait bien être une des principales inquiétudes de Pablo Longoria.

Acteur important de l’Olympique de Marseille, en dépit de sa longue absence de la saison dernière, Florian Thauvin arrive en fin de contrat. Une situation assez étrange et qui semble agacer au plus haut point le champion du monde, comme il l’a lui-même récemment avoué. « Si j'envisage un départ libre ? Bien évidemment. Je n'ai pas d'autre choix que d'y penser » a lancé le joueur de l’OM, en conférence de presse. « Je n'ai pas de proposition de contrat de l'OM. Quand je discute avec ma femme, ma mère, mon conseiller, la réalité est qu'au mois de juin, je suis sans club ». A en croire les informations de La Provence , la prolongation de Thauvin est l’un des gros dossiers discutés au sein de l’OM et donc une préoccupation principale pour Pablo Longoria, le head of football.

Thauvin, le coup rêvé par Monchi à Séville

Il va toutefois commencer à avancer concrètement dans les négociations autour de la prolongation de contrat de Florian Thauvin. Ce dernier pourra en effet négocier avec le club de son choix dès le 1er janvier prochain... et ne manque pas de courtisans ! Estadio Deportivo a encore tout récemment évoqué l’intérêt prononcé de Monchi. Le directeur sportif du FC Séville connait bien Thauvin, qu’il a d’ailleurs tenté d’attirer à l’AS Roma par le passé. Sa situation contractuelle l’intéresserait donc au plus haut point et, si l’Olympique de Marseille ne trouve pas un accord d’ici cet hiver prochain, le FC Séville saisira l’occasion afin de rafler la mise pour Thauvin.

Le Milan AC, le plus grand danger dans le dossier Thauvin ?