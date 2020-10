Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un nouveau plan bien ficelé pour Florian Thauvin ?

Publié le 12 octobre 2020 à 16h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat en juin 2021, Florian Thauvin pourrait quitter l'OM dans les mois à venir. Alors que Jacques-Henri Eyraud, n'a jamais rien entrepris pour prolonger son attaquant, Pablo Longoria serait attendu au tournant parce qu'un départ libre pourrait être très mal vu. Conscient de la situation de Florian Thauvin, le Milan AC attendrait patiemment le mercato hivernal pour pouvoir boucler un transfert à bas prix.

Partira, ne partira pas ? L'avenir de Florian Thauvin serait de plus en plus incertain. En fin de contrat en juin 2021, l'attaquant de l'OM serait encore loin d'une prolongation. Ainsi, le temps de Florian Thauvin sur la Canebière pourrait être compté. Interrogé sur son avenir il y a plusieurs jours, l'international français a joué la carte du mystère. « J'ai déjà répondu il y a une semaine. Ce n'est pas que je veux botter en touche. Quand on passe une saison blanche, aujourd'hui, je n'ai qu'une seule chose en tête : jouer au ballon. Je veux d'abord régler mes problèmes de méforme. Après on verra ce qui se passera. Avant de penser à l'avenir, je dois d'abord penser au présent. Je dois être performant (...) Si je reçois une grosse offre ? On ne sait jamais comment ça se passe. Je suis là aujourd’hui. Demain on ne sait jamais. Le club peut me dire : "fais tes valises". Je l'ai déjà vécu. J'écouterai toujours tout, même si j'ai cinq années de contrat » , avait-il confié en conférence de presse.

Pablo Longoria à la baguette pour Florian Thauvin ?

Selon les dernière informations de La Provence , le cas Florian Thauvin serait pris au sérieux depuis peu à l'OM. En effet, Jacques-Henri Eyraud n'aurait jamais pris les choses en main pour régler la situation et prolonger son attaquant de 27 ans. Mais avec l'arrivée de Pablo Longoria tout pourrait changer. Alors qu'il vient de s'engager à l'OM, Pablo Longoria serait actuellement au centre des projecteurs et se devrait de trouver une solution pour régler la situation. Le « Head of Football » marseillais aurait la nécessité d'étendre le bail de Florian Thauvin pour qu'il ne parte pas gratuitement à la fin de la saison. Ce qui constituerait un énorme manque à gagner, puisque la natif d'Orléans aurait encore une forte valeur marchande. Alors que Florian Thauvin attendrait sagement un signe de Pablo Longoria, le Milan AC jouerait la carte de la patience.

Le Milan AC attendrait patiemment janvier pour Thauvin