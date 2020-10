Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les nouveaux chantiers chauds de Pablo Longoria !

Publié le 11 octobre 2020 à 15h30 par Arthur Montagne

Le mercato estival a fermé ses portes il y a une semaine avec une dernière journée assez folle notamment du côté de l'Olympique de Marseille. Mais le travail se poursuit au sein des clubs, notamment à l'OM où Pablo Longoria a du pain sur la planche.

L'Olympique de Marseille a vécu un mercato finalement plus agité que prévu. En effet, confronté à d'importants problèmes économiques, le club phocéen a tout de même réussi à attirer cinq nouveaux joueurs avec un budget très limité. A l'image du PSG, l'OM a fait preuve d'ingéniosité sur le marché en attirant deux joueurs libres (Gueye et Nagatomo), deux prêts (Balerdi et Cuisance) et investi 8M€ sur Luis Henrique. Le jeune brésilien est donc le seul transfert sec de l'été du côté marseillais tandis que Maxime Lopez (Sassuolo) et Bouna Sarr (Bayer Munich) sont partis. Un mercato rondement mené par Pablo Longoria, le nouveau directeur du football de l'OM, qui ne va toutefois pas avoir l'occasion de se reposer.

Le recrutement d'un latéral droit reporté ?

En effet, dans ses colonnes ce dimanche, La Provence fait le point sur les chantiers toujours en cours du côté de l'Olympique de Marseille. Et clairement, Pablo Longoria a encore du pain sur la planche, à commencer par la gestion du poste de latéral droit. Confronté au départ de Bouna Sarr et à l'intransigeance de Genk concernant Joakim Maelhe, l'OM ne dispose plus que d'Hiroki Sakai au poste de latéral droit. Ainsi, deux options s'offrent à Marseille à savoir attirer un joker dans les prochains jours ou attendre le mercato d'hiver qui approche déjà à grands pas et ouvrira ses porters le 1er janvier. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'OM a réactivé la piste menant à Kenny Lala (Strasbourg) dans le cas où l'idée de recruter un joker se confirmait, tandis que La Provence assure que le club phocéen garde le contact avec Joakim Maelhe pour cet hiver. Autrement dit, Pablo Longoria est encore en pleine réflexion dans ce dossier.

Des prolongations urgentes