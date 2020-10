Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Deux départs à 0€ déjà actés par Longoria !

Publié le 11 octobre 2020 à 11h15 par A.M.

Confronté à plusieurs cas de joueurs dont le contrat prend fin en juin 2021, Pablo Longoria aurait déjà décidé de ne pas prolonger Valère Germain et Kostas Mitroglou qui se dirigent vers un départ libre.

Le mercato estival ayant fermé ses portes, Pablo Longoria est désormais concentré sur les joueurs de son effectif. En effet, cela n'empêche pas le directeur du football de l'OM d'avoir des dossiers chauds à gérer à l'image des joueurs en fin de contrat. Et ils sont nombreux à être concernés puisque Florian Thauvin, Jordan Amavi, Valère Germain, Kostas Mitroglou, Yuto Nagatomo, Lucas Perrin, Yohann Pelé, Christopher Rocchia, Saïf-Eddine Khaoui et Florian Chabrolle voient tous leur bail arriver à échéance en juin prochain. Et deux d'entre eux sont déjà assurés de ne pas recevoir de prolongation.

Germain et Mitroglou ne seront pas prolongés