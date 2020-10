Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le transfert de Luis Henrique au cœur d'un malaise en interne ?

Publié le 11 octobre 2020 à 8h45 par A.M.

Recruté pour environ 8M€, Luis Henrique s'inscrit clairement dans la stratégie de trading au cœur de la phase 2 du projet McCourt. Et pourtant, l'arrivée du jeune brésilien aurait fait grincer des dents en interne.

Cet été, l'Olympique de Marseille a mené un recrutement bien plus actif que ce à quoi on pouvait s'attendre. En effet, cinq nouveaux joueurs sont arrivés, à savoir Pape Gueye, Yuto Nagatomo, Leonardo Balerdi, Luis Henrique et Michaël Cuisance. A l'exception de l'expérimenté latéral japonais, tous s'inscrivent dans la phase 2 du projet McCourt qui consiste essentiellement à réaliser du trading. Au total, 8M€ ont été investis, un budget intégralement consacré au recrutement de Luis Henrique (18 ans), sur lequel l'OM fonde de grands espoirs à moyen terme. Mais cette arrivée ne séduit pas tout le monde en interne.

Les jeunes Marseillais déçus de l'arrivée de Luis Henrique ?