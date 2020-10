Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Suarez fixe une énorme condition pour l’avenir de Messi !

Publié le 11 octobre 2020 à 4h00 par A.M.

Au cœur des discussions cet été pour quitter le FC Barcelone, Lionel Messi est finalement resté, mais son avenir est toujours incertain. Luis Suarez assure d'ailleurs que tout est possible.

La fin du mois d'août a été brûlante du côté du FC Barcelone. Et pour cause, Lionel Messi a réclamé son départ. Toutefois, il a été contraint de rester, car la direction du Barça s'est battue afin d'affirmer que sa clause lui permettant de partir libre n'était plus active. N'ayant pas l'intention d'entrer dans une bataille judiciaire avec le club blaugrana , le sextuple Ballon d'Or a décidé de rester contre son gré, tout en fustigeant ses dirigeants. Et le départ de Luis Suarez n'a pas arrangé les choses.

«Si de nouveaux dirigeants arrivent, il voudra continuer avec le club»