Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La mise au point de Luis Suarez sur l’avenir de Lionel Messi !

Publié le 10 octobre 2020 à 9h00 par La rédaction

Parti du FC Barcelone cet été, Luis Suarez est revenu sur l’avenir de son ancien partenaire, Lionel Messi, qui aurait lui aussi pu faire ses valises durant le mercato..

Après que Luis Suarez ait quitté le FC Barcelone dans les derniers jours du mercato pour rejoindre l’Atlético de Madrid, Lionel Messi avait ouvertement critiqué sa direction dans la gestion de ce dossier : « Ce sera bizarre de te voir avec un autre maillot et encore plus de t’affronter. Tu méritais qu’ils te disent adieu comme ce que tu es : l’un des joueurs les plus importants de l’histoire du club » . L'Uruguayen n’avait pas été surpris par la prise de position de Lionel Messi et s’est lui-même livré sur le futur de La Pulga , dont il est très proche, après ses envies de départ cet été.

« Il y a une possibilité que Messi puisse jouer pour un autre club »