Mercato - Barcelone : Opposé à Koeman, Riqui Puig justifie son choix !

Publié le 10 octobre 2020 à 4h45 par T.M.

Poussé à partir en prêt par Ronald Koeman, Riqui Puig a finalement décidé de rester au FC Barcelone. Le crack blaugrana s’est d’ailleurs expliqué.

Durant le mercato, de nombreux dossiers ont fait énormément parler au FC Barcelone. Bien évidemment, cela a été le cas avec Lionel Messi, Luis Suarez, mais aussi Riqui Puig. A 21 ans, le crack issu de La Masia est annoncé comme l’avenir du club catalan. Le milieu de terrain avait d’ailleurs montré de très belles choses ces derniers mois quand Quique Setien lui avait fait confiance. Toutefois, au contraire de son prédécesseur, Ronald Koeman ne comptait pas sur Riqui Puig pour cette saison. Ainsi, l’entraîneur du Barça a conseillé à son joueur de partir en prêt pour avoir du temps de jeu. Une requête refusée par le principal intéressé, qui a choisi de rester au FC Barcelone et de se battre pour sa place.

« J’aurai des minutes »