Mercato - PSG : Tanguy Kouassi en prend encore pour son grade !

Publié le 10 octobre 2020 à 3h15 par A.M.

Absent de la liste du Bayern Munich pour disputer la Ligue des Champions, Tanguy Kouassi n'est pas épargné par Eric Rabesandratana qui lui rappelle qu'au PSG, il aurait participé à la C1.

Formé au PSG, Tanguy Kouassi a pourtant décidé de signer son premier contrat professionnel au Bayern Munich après de longues négociations avec Leonardo qui n'a finalement pas réussi à convaincre son jeune défenseur. Un choix qui a été vivement critiqué et qui l'est encore plus ces dernières heures puisque le club bavarois a décidé de ne pas inscrire Tanguy Kouassi sur la liste des joueurs inscrits pour la Ligue des Champions. Une situation qui pousse Eric Rabesandratana à interpeller le jeune défenseur.

«C’est une chose qui arrive quand on oublie de penser au sportif…»