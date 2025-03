«Adil Rami pleure tout le temps» : Elle balance sur les coulisses de Danse avec les stars !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Présent au casting de la 14e saison de "Danse avec les stars" sur TF1, Adil Rami étonne sur le parquet, décrochant notamment un 10 la semaine dernière. Ana Riera, sa partenaire dans l’émission, est revenue sur la sensibilité insoupçonnée de l’ancien joueur de l’OM, qui peine à contenir son émotion.

Connu pour sa spontanéité et sa bonhomie, Adil Rami s’est d’ores et déjà imposé comme l’une des belles surprises de la 14e saison de "Danse avec les stars", et pas uniquement pour sa joie de vivre. L’ancien joueur du LOSC et de l’OM épate par ses prestations sur le parquet, allant jusqu’à obtenir le premier 10 de ce cru 2025.

« Au début, je ne comprenais pas parce que je le voyais s’énerver, mais il fallait juste que je le rassure »

La réussite d’Adil Rami dans le programme de TF1 est également le fruit d’une excellente entente avec sa partenaire Ana Riera, qui avait eu du mal à cerner le champion du monde de football dans un premier temps. « Adil, je pensais vraiment qu’il avait hyper confiance en lui. En fait, lui aussi il a des doutes. Au début, je ne comprenais pas parce que je le voyais s’énerver, mais il fallait juste que je le rassure », confie la danseuse dans Le Parisien.

« Il assume totalement son côté hypersensible »

Hyperactif, au point d’avoir du mal à « rester quatre heures dans une salle à se concentrer » selon Ana Riera, Adil Rami se présente également comme un haut potentiel émotionnel (HPE). Lors du deuxième prime de "Danse avec les stars", on l’a vu ainsi, larmes aux yeux, lancer un « Je t’aime » à sa mère après avoir réalisé une rumba sur le titre « Les Yeux de la Mama » de Kendji Girac, une émotion difficile à contenir. « Il avait peur de ne pas finir sa danse, de se laisser emporter par ses émotions, révèle Ana Riera auprès du Parisien. Il assume totalement son côté hypersensible, d’ailleurs il pleure tout le temps. Après ça ne lui plaît pas forcément d’être dans cet état-là parce qu’il préfère faire rire, c’est un peu un masque. Je pense qu’on ne s’attendait pas à ce qu’il soit aussi bon dans l’interprétation d’émotions profondes, et qu’il lâche prise parce que c’est quelqu’un qui aime beaucoup contrôler quand même ».