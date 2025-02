Adil Rami avec sa partenaire de Danse avec les stars : La déclaration qu’elle n’avait pas vue venir

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors qu’il se prépare à apparaître pour la deuxième fois sur le parquet de "Danse avec les stars", avec une prestation sur le thème de la famille, Adil Rami s’est livré à sa partenaire Ana Riera, surprise par la sensibilité du champion du monde 2018 qui l’avait invité dans sa ville natale de Saint-Raphaël.

Pour sa quatorzième saison, Danse avec les stars a réuni deux champions du monde de football de générations différentes : Frank Leboeuf (1998) et Adil Rami (2018). Une aventure déjà forte en émotion alors que les anciens internationaux français n’ont réalisé qu’une prestation pour le moment. « Je n'ai jamais autant pleuré de ma vie que depuis que je danse avec toi », a notamment déclaré l’ancien coéquipier de Zinedine Zidane à sa partenaire Candice Pascal avant le prochain prime qui sera dédiée aux histoires personnelles. Adil Rami, aussi, s’est livré.

Un joueur recale Danse avec les stars à cause de l’OM !

➡️ https://t.co/DJ50q5pT4l pic.twitter.com/asB6d7bilU — Le 10 Sport OM (@le10sport_om) February 14, 2025

Adil Rami craque

Comme on le voit dans des images dévoilées sur TF1+, Adil Rami a emmené Ana Riera à Saint-Raphaël, sa ville d'enfance, pour évoquer sa relation avec sa famille avant le prochain prime sur ce thème. Un déplacement bouleversant pour celui qui a remporté la Coupe du monde aux côtés de Kylian Mbappé. « Ça fait bizarre de te voir ici, car c’est là où j'ai grandi, j'ai connu la galère et la réussite. Maintenant qu'on se connaît, pour moi c'était important de te présenter ma famille. Je n'en parle pas souvent, je suis très pudique, hypersensible, c'est des sujets que j'évite parce que j'aime bien faire rire, confie Adil Rami à sa partenaire, en tentant de retenir ses larmes. C'est dur parce qu'on est très proche tu vas voir, je suis un hypersensible et c'est dur. En plus on va devoir danser sur une rumba, c'est ça ? Je pense que cette danse, cette chanson ça va être pour ma mère. Je ne sais pas comment je vais... » Une phrase que le footballeur ne finira pas, pris par l’émotion.

« Je ne pensais pas que tu étais aussi sensible »

« C’est bien de pleurer Adil, c'est important. Pour moi, c’est une grande force de savoir pleurer. Ce n’est pas du tout être fragile », lui a répondu Ana Riera, tentant de réconforter son partenaire qui espère « finir [s]a danse » vendredi soir. « J'espère aussi ! Je serai là pour t'accompagner, je vais te donner la force moi, a-t-elle ajouté. Je ne pensais pas que tu étais aussi sensible, je suis agréablement surprise, c'est pas du tout ce que tu montres ». Le défi s’annonce plus compliqué que prévu pour Adil Rami.