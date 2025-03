Messi : «Qu’ils aillent se faire fou***», le clash continue sur Instagram !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Avant le choc opposant l’Argentine au Brésil cette nuit (4-1), Raphinha avait proféré des menaces envers les champions du monde. L’attaquant de la Seleçao les prévenait qu’ils se feraient « tabasser » sur ou en dehors du rectangle vert. Finalement, l’Albiceleste a survolé les débats, inspirant un message fort à publier sur Instagram à Lionel Messi.

Raphinha avait décidé de faire monter la mayonnaise. En interview avec la légende brésilienne Romario pour Romario TV, l’attaquant du FC Barcelone annonçait la couleur avant le choc entre l’Argentine et le Brésil dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Le projet de Raphinha était simple : « tabasser » l’Albiceleste. « Il faut les tabasser ! Sans hésiter. Sur le terrain et en dehors s’il le faut ».

«Ce sont des c*nnards»

« Je vais tout donner pour marquer, qu’ils aillent se faire fou*** ! En Argentine, il faut vraiment frapper, faire mal. Ce sont des c*nnards ». Voici la manière dont Raphinha concluait sa prise de parole auprès de Romario ces derniers jours. Dans la nuit de mardi à mercredi, les champions du monde, vainqueurs de la Copa America 2024 et de l'édition précédente, ont surclassé le Brésil en s’imposant sur le score de 4 buts à 1. Et ce, sans Lautaro Martinez et surtout Lionel Messi, inaptes à prendre part à la rencontre physiquement parlant.

«À l'intérieur, à l'extérieur, où que ce soit avec cette équipe nationale, toujours parler à travers le football»

Sur Instagram, Lionel Messi a publié une Story par le biais de laquelle il a fait passer un message indirect à Raphinha et aux Brésiliens. « À l'intérieur, à l'extérieur, où que ce soit avec cette équipe nationale, toujours parler à travers le football. Félicitations pour le grand match que vous avez fait hier soir et aussi pour la victoire contre l'Uruguay ». Une fois de plus, la cinquième de suite, l’Argentine a prolongé son invincibilité face au Brésil. Raphinha appréciera.