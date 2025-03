Messi : La très grave accusation !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'équipe de France rêve de décrocher une troisième étoile, elle tendait les bras au Bleus au Qatar en 2022. Mais c'est finalement l'Argentine qui s'est imposée aux tirs-au-but, permettant ainsi à Lionel Messi de remporter son premier Mondial. Cependant, Patrice Evra dénonce un scandale, estimant que la Coupe du monde a été offerte aux Argentins.

Champions du monde en 2018, les Bleus ont eu l'occasion de conserver leur titre quatre plus tard au Qatar pour décrocher une troisième étoile. Cependant, après une finale hallucinante et aux multiples rebondissements, c'est bien l'Argentine qui s'est imposée aux tirs-au-but, permettant ainsi à Lionel Messi de remporter sa première Coupe du monde. Mais pour Patrice Evra, tout était écrit d'avance.

Pour Evra, l'Argentine a volé la Coupe du monde 2022

« Vous préférez gagner ou faire du beau jeu? Ok, on ne gagne plus depuis 2018 mais on sait tous qu’en 2022 ils ont donné la Coupe du monde à Messi… », lâche l'ancien capitaine de l'équipe de France au micro de Rothen s'enflamme sur RMC avant d'en rajouter une couche.

«Tout était déjà écrit»

« Tout était déjà écrit. Même les Français voulaient que Messi la gagne… Le penalty au début de la finale contre l’Argentine… », ajoute Patrice Evra qui porte donc une lourde accusation.