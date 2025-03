Droits TV : C'est le chaos, Pierre Ménès annonce un coup de tonnerre !

Amadou Diawara

Alors que DAZN et la LFP sont en pleine guerre concernant les droits TV, le football français se retrouve dans une situation critique. Dans une vidéo publiée sur YouTube ce jeudi, Pierre Ménès s'est montré très pessimiste concernant l'avenir de certains clubs. En effet, le journaliste français a annoncé que plusieurs dirigeants de Ligue 1 vont devoir baisser les salaires de leurs joueurs pour rééquilibrer leurs compte.

Depuis le début de cette saison, DAZN diffuse la quasi-totalité des matchs de Ligue 1. Toutefois, la chaine de streaming ne s'y retrouve pas financièrement. Par conséquent, DAZN est entré en guerre avec la LFP, n'ayant pas versé tout ce qu'elle doit à l'instance. Et les clubs de l'hexagone pâtisse de cette situation.

«Tous les gros contrats seront stoppés»

Dans une vidéo publiée sur sa chaine YouTube Pierrot Le Foot ce jeudi, Pierre Ménès a annoncé que plusieurs clubs de Ligue 1 allait devoir baisser les salaires de leurs joueurs pour survivre. « Si cette intersaison ne sera pas celle de tous les dangers pour le football français avec la situation actuelle ? Le football français jouera-t-il gros cet été ? Est-ce que cela m'inquiète ? Cela fait un moment que je suis inquiet pour le football français, parce que ça fait un moment que je vois venir la dégringolade des droits TV. Je pense qu'il va y avoir des vrais coupe sombres au niveau des salaires dans les semaines à venir. Tous les gros contrats seront stoppés ou renégociés à la baisse. Evidemment, un club comme Montpellier ne peut pas envoyer 230 000 balles à Savanier et 180 000 à Khazri, ça n'a pas de sens, et c'est même carrément suicidaire. Tu as quand même 20% du budget pratiquement qui part dans le salaire de ces deux joueurs, donc c'est évidemment impossible », a déclaré le journaliste français, avant d'en rajouter une couche.

«C'est carrément suicidaire»

« Il y a des clubs qui vont être en danger. Il y a des clubs qui ont prevenu ce danger. Je pense à Lens, qui a sabré son équipe en vendant Danso, Khusanov, Frankowski... Mais du coup, il se retrouve avec une assise financière plus sereine que Reims, Angers, Le Havre, voire Nantes. C'est évident que ces clubs-là vont être un peu en difficulté. Maintenant, c'est à eux de trouver de nouvelles ressources. Il faut bien faire des économies. Et je ne vois pas comment les clubs peuvent faire d'autres économies qu'au niveau des salaires », a conclu Pierre Ménès via Face à Pierrot.