Antoine Dupont, Galthié est prêt à se battre !

Axel Cornic

Le XV de France a remporté le Tournoi des 6 Nations, ratant le Grand Chelem d’un cheveux avec la défaite face à l’Angleterre. Mais l’événement marquant est surtout la blessure d’Antoine Dupont, gravement touché au genou droit et qui sera absent pour huit ou neuf mois au moins.

Touché par la grâce depuis des années, Antoine Dupont semblait survoler la planète rugby. Mais sa carrière a connu un terrible coup d’arrêt en Irlande, avec une rupture des ligaments croisés du genou droit qui a signé la fin de son 6 Nations 2025 ainsi que la fin de sa saison avec le Stade Toulousain.

« La veille du match, on a montré une vingtaine d'exemples à M. Gardner »

Depuis, de l’eau a coulé sous les ponts, mais Fabien Galthié ne semble toujours pas avoir digéré cette blessure de son capitaine. Dans un entretien accordé à L’Équipe, il assure d’ailleurs avoir alerté les arbitres avant cette fameuse rencontre face à l’Irlande. « Je dénonçais la manière des Irlandais de nettoyer dans les rucks en tournant. La veille du match, on a montré une vingtaine d'exemples à M. Gardner (l’arbitre de la rencontre) et des responsables de l'arbitrage » a expliqué le sélectionneur du XV de France.

« Je ne lâcherai pas, on va faire du lobbying »

« J'ai demandé : qu'est-ce qu'on fait avec ça ? » a lancé Fabien Galthié, avant de décrire l’action du deuxième-ligne irlandais Tadhg Beirne, l’un des principaux coupables de la blessure d’Antoine Dupont. « Il n'entre pas dans l'axe du ruck et il tourne autour du ruck. Pour moi, s'il n'entre pas dans l'axe, il doit continuer tout droit et ne pas tourner. S'il continue dans l'axe, il n'y a pas d'accident (…) J'étais en colère, j'ai tapé du poing sur la table. On n'a pas été entendus, on prend acte, mais on n'est pas d'accord. Je ne lâcherai pas, on va faire du lobbying ».