Antoine Dupont : Iris Mittenaere en «deuil», la révélation choc !

En couple avec Antoine Dupont, Iris Mittenaere avait déjà connu des relations avec des personnalités connues du grand public. D'ailleurs, il y a quelques temps, elle se confiait concernant certaines de ses ruptures, reconnaissant même qu'elle les vivait comme «un deuil», avant sa rencontre avec le capitaine du XV de France.

Ce n'est plus un secret, Antoine Dupont et Iris Mittenaere sont en couple. Des photos ont fuité et ont été dévoilés par Paris-Match, ce qui confirme donc les récentes rumeurs qui circulaient sur les réseaux sociaux. L'occasion pour celle qui avait été couronnée Miss France en 2016 de se remettre de certains ruptures douloureuses, dont celle avec l'entrepreneur Diego El Glaoui avec lequel elle s'était fiancée. Une relation de quatre ans pour laquelle il a été difficile de tourner la page comme le racontait Iris Mittenaere.

La douloureuse rupture d'Iris Mittenaere

« C'est un deuil. Au-delà de la séparation, tu fais le deuil de la vie que tu avais projetée, le deuil des enfants imaginaires que t'avais avec cette personne, parce que nous on en était à ce stade-là. Rompre avec quelqu'un, c'est prendre un risque mais il faut savoir être sa propre priorité », confiait-elle lors de son passage sur la chaîne YouTube de MyBetterSelf, avant de poursuivre.

«C'est un deuil»

« On était déjà séparés, mais le fait de l'annoncer, tu te dis que c'est réel, c'est là, tu le jettes aux gens. C'était très dur. Quand tu te rends compte que finalement ce n'est pas la bonne personne, il vaut mieux s'arrêter et ne pas continuer et ne pas être dans le déni et aller trop loin, parce qu'après les conséquences sont plus compliquées », ajoute Iris Mittenaere. Désormais avec Antoine Dupont, celle qui a également été élue Miss Univers en 2016 espère désormais tourner la page et entamer une belle histoire qui ne fait que commencer.