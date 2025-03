Antoine Dupont : La terrible annonce en public !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Une blessure qui pourrait compter. Durement touché au genou durant la rencontre face à l'Irlande, Antoine Dupont va manquer la fin de la saison, et notamment la phase finale de Top 14. Le Stade Toulousain parviendra-t-il à surmonter cette absence ? Sur RMC, Vincent Moscato affiche son pessimisme.

Fin de saison terminée pour Antoine Dupont. Touché aux ligaments croisés du genou droit, le « meilleur joueur du monde » va devoir s’absenter durant plusieurs mois. « C’est un joueur qui souffre. Ces blessures au genou sont très douloureuses et complexes à réparer » a indiqué Fabien Galthié, sélectionneur du XV de France. Ce qui veut dire que le Stade Toulousain va devoir terminer la saison sans lui. Pour Vincent Moscato, cette absence est tout de même préjudiciable.

« A un moment, ça va coincer »

« A un moment, ça va coincer. Dupont est le meilleur joueur du monde et je ne vois pas comment tu peux être aussi bon sans lui. Techniquement, tu es moins bon. Ils gagnent tout avec Dupont. C’est comme avec Griezmann ou Mbappé, ce sont eux qui te font gagner. Il a joué lors des dernières finales, et il a fait gagner tout le monde. Là on va voir si le collectif toulousain arrive à survivre à l’absence de Dupont. Je pense que c’est très dur de ne pas voir Dupont durant les phases finales » a déclaré Moscato au micro de RMC.

La tâche difficile de son successeur

Pour le remplacer, le Stade Toulousain peut compter sur le jeune Paul Graou. Mais malgré son talent, le demi de mêlée aura du mal à faire oublier Dupont durant cette dernière ligne droite. « Ils n’ont jamais été confrontés à ça. C’est un mec hors-norme. Le jeune Graou progresse mais il n’a pas le même style. Et il ne provoque pas la même peur chez l’adversaire. A chaque foi qu’il y a Dupont, deux mecs sont sur lui » a lâché Denis Charvet durant le Super Moscato Show.